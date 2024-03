Beve un bicchiere d'acqua ma era... benzina

Beve un bicchiere d'acqua ma il liquido era benzina: è accaduto ad Arluno.

Beve un bicchiere di...benzina

Ha portato il bicchiere alla bocca e ha bevuto un po' di quello che vi era contenuto. Era convinto che all'interno di fosse dell'acqua, in realtà era benzina. Dramma sfiorato quello che si è vissuto questa mattina ad Arluno. Tutto è successo intorno alle 11.20 di oggi, sabato 23 marzo 2024. Un uomo, 48 anni, si trovava nella zona della Cascina San Giacomo. Ha avvertito sete e quindi ha deciso di bersi un bicchiere d'acqua. Ma, per un fatto del tutto accidentale, nel bicchiere vi era invece della benzina.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori della Croce rossa. L'uomo non stava male, non voleva nemmeno andare in ospedale: ma, per accertamenti, è stato condotto all'ospedale di Legnano in codice giallo.