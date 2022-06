Beve troppo, litiga con un amico e finisce all'ospedale

Beve troppo, dà in escandescenze e viene portato al Pronto soccorso.

E' quanto successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 giugno 2022, a Gaggiano. Mancavano pochi minuti alle 18 quando da via Marta Lodi è stato dato l'allarme per un'aggressione: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice giallo un'ambulanza della Croce bianca di Sedriano e sono stati allertati anche i Carabinieri. L'intervento dei militari però non è stato necessario: si è trattato infatti di una piccola lite tra connazionali albanesi, conoscenti tra loro. Uno dei due, un uomo di 51 anni, era ubriaco e per questo è stato trasferito in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano.