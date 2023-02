Betoniera incastrata nel sottopasso dell'A4 in zona Marcallo: la Polizia Locale di Marcallo con Casone-Mesero è intervenuta per disincagliarla.

Nessun ferito e tanto meno morti. E’ intervenuta la Polizia Locale del Comando unico Marcallo con Casone-Mesero per costatare l’eventuale esistenza di pericolo per gli altri autoveicoli di passaggio. Siamo all’incidente numero 43 da quando il sottopasso dell’autostrada Milano Torino e della Tav fu costruito. Quarantatre volte che un autoveicolo si incastra tra l’asfalto e la volta del tunnel. Anche in questa occasione l’autista non si è reso conto dei tanti cartelli presenti sulla strada che indicano l’altezza massima della galleria in 3,46 metri. Lui conduceva una betoniera alta 3,95 metri, inevitabile l’intrappolamento.

Cos'è successo

Erano poco prima delle 14 di mercoledì 15 febbraio 2023 quando la betoniere proveniente da Nord ha imboccato il sottopasso che entra in Marcallo, pochi metri e l’automezzo si è fermato strisciando sul cemento armato del soffitto della galleria. Danni? La betoniera che si è abbassata di mezzo metro e la scalfittura alla struttura che incornicia la galleria. La Polizia Locale ha provveduto ad allertare la ditta gruista di camion che ha provveduto a sostituire le ruote con altrettante di circonferenza inferiore. Una volta disincagliata è stata mobilitata la ditta di pulizia strade che ha messo a norma la pavimentazione stradale.