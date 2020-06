“Berti ebreo”, scritta su un muro all’Oltrestazione

“Berti ebreo”. E’ la scritta comparsa sul muro di una cabina elettrica nell’Oltrestazione, all’incrocio tra via Bainsizza e via Robino.

“Berti ebreo” sulla vecchia cabina elettrica

«Non saprei nemmeno da quanto tempo è lì, mi sembra comunque una scritta di pessimo gusto – commenta il diretto interessato, l’ex consigliere comunale Daniele Berti – Io sono nato a Legnano, i miei genitori sono veneti e i miei nonni pure, dove avranno preso sta notizia non saprei… Sulla Treccani però ho letto di un significato ben più pesante…», e qui Berti fa riferimento all’enciclopedia sulla quale si legge che dare dell’ebreo è considerato «un epiteto ingiurioso», per «indicare una persona priva di scrupoli negli affari e avida».

«Io non sono attaccato al vil denaro, preferisco la gioia dei rapporti sociali» conclude Berti.

TORNA ALL’HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE