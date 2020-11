L’assessore alla Sicurezza del Comune di Abbiategrasso Alberto Bernacchi: “Particolarmente proccupato per la crescita rapida dei casi”

Bernacchi (Abbiategrasso): “Covid, la situazione è estremamente seria”

“Coronavirus: la situazione è estremamente seria!” L’assessore alla Sicurezza del Comune di Abbiategrasso Alberto Bernacchi interviene, visti i dati critici di queste settimane sul diffondersi del contagio, per invitare i cittadini a una maggiore prudenza e rispetto delle regole. “È necessario che tutte le cittadine e tutti i cittadini capiscano che non ci sono più spazi per dubitare della crisi sanitaria in cui ci troviamo – afferma l’assessore Bernacchi – Non c’è più tempo per cercare di mettere al riparo le persone più anziane e più fragili della nostra comunità. Sono particolarmente preoccupato per la crescita rapida dei casi, la speranza è che con tanti tamponi effettuati, il tracciamento dia i suoi frutti. Purtroppo devo dire che quotidianamente mi vengono segnalate situazioni critiche, al limite dell’assembramento, invito tutti alla prudenza. Come comunità siamo stati bravissimi questa primavera e dobbiamo continuare così. Mettere la mascherina, evitare assembramenti, evitare, in questo periodo, inutili visite a parenti ed amici, potremo farlo più avanti, quando questo infausto periodo sarà terminato”.

“Non dobbiamo pensare che delegando ai controlli la situazione si possa risolvere, la nostra polizia locale sta facendo, almeno per ora, opera di monitoraggio, formazione e dissuasione, ma non escludo che se perdurasse questa situazione di irresponsabilità si debba far ricorso a misure più drastiche”, conclude Bernacchi

Il Comune di Abbiategrasso ricorda con una nota le restrizioni vigenti in zona rossa:

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. Consentito l’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumo nella prossimità dell’esercizio. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

