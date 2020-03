Benessere stellato nei centri QC Terme

Per annunciare ufficialmente l’avvio della collaborazione con lo Chef stellato Andrea Berton lo staff di una delle realtà più innovative nel settore della spa e del wellness ha organizzato nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, all’interno dei centri di QC Terme Montebianco e QC Terme Prè Saint Didier, l’evento “QCina con lo chef Andrea Berton”.

Relax e cucina stellata a QC Terme

Regalare ai propri clienti dei Wellness Lunch non solo salutari, ma anche d’autore. Questo l’obiettivo che QC Terme si è posta per questo inizio di 2020, e che l’ha portata ad avviare una collaborazione con lo chef Berton. Garantendo così all’interno della propria offerta, una delle più innovative esperienze di relax e wellenss, senza rinunciare ai piaceri del cibo e della buona tavola, il tutto circondato dai panorami mozzafiato che contraddistinguono le location dei loro centri.

Live cooking con Andrea Berton

Per festeggiare questa importante collaborazione, il gruppo ha organizzato nei suoi centri in Val D’Aosta, alle pendici del Monte Bianco, un evento di live cooking, in cui lo Chef ha proposto agli ospiti un menù in cui i sapori della tradizione hanno incontrato i gusti più moderni. I partecipanti sono stati accompagnati piatto dopo piatto, in un esclusivo e sorprendente viaggio culinario, circondati dalla suggestiva bellezza dei panorami alpini.