Ieri, mercoledì 2 dicembre, i militari, durante un servizio perlustrativo a Bollate, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio, un soggetto italiano classe 1997.

Beccato mentre spaccia in macchina: arrestato

Nel taro pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, i Carabinieri, transitando in via Matteotti, hanno notato due soggetti sospetti a bordo di un’auto che stavano interloquendo tra loro. Alla vista dei militari, il passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro in plastica ma è stato fermato dagli agenti. Questi lo hanno controllato e perquisito l’uomo trovandolo in possesso di 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,7 grammi e 240 euro in banconote di vario taglio ritenute provento di spaccio.

Il soggetto dopo essere stato tratto in arresto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Questa mattina si è svolto il rito direttissimo durante il quale è stato convalidato l’arresto ed il Giudice ha emesso il decreto di obbligo di dimora nei confronti del soggetto.

TORNA ALLA HOME