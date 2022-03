Barricato in casa per ore: intervengono pompieri, soccorritori e Forze dell'ordine

lainate

Barricato in casa: intervengono pompieri, soccorritori e Forze dell'ordine

Attimi di paura questo pomeriggio, lunedì 14 marzo, in via Garzoli a Lainate poco distante dal centro cittadino. Un uomo si è barricato in casa per oltre due ore minacciando gesti estremi e creando un generale allerta. Alle 17.30, carabinieri, polizia locale e 118 sono stati messi in allarme. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Rho, Legnano e i volontari di Inveruno.

Intorno alle 19 i soccorritori e le Forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'abitazione. L'uomo è stato poi consegnato ai soccorritori senza danni fisici a lui e agli altri.