Barista positivo al Covid-19: locale temporaneamente chiuso

E’ risultato positivo al Covid e il suo locale ora è chiuso. Stiamo parlando di un barista, residente a Nosate, che ha la sua attività a Turbigo.

In questo momento si trova in quarantena all’interno della sua abitazione. In isolamento anche i suoi collaboratori e la sua famiglia. Il barista, durante il suo lavoro, ha sempre indossato la mascherine e rispettato le norme anti-contagio con i clienti.

«Abbiamo saputo di questo nuovo caso – afferma il sindaco di Nosate Roberto Cattaneo – Il soggetto si è sottoposto a tampone quattro giorni fa avendo qualche linea di febbre ed è risultato positivo e tra qualche giorno farà un nuovo tampone. E’ isolato nella sua casa per la quarantena, il Comune gli metterà a disposizione il servizio di smaltimento rifiuti e ci occuperemo quindi noi di smaltire in maniera corretta i suoi rifiuti, comprese le mascherine».

Vista la notizia della positività al tampone, il bar è stato temporaneamente chiuso.

