Bareggio, terminati i lavori per lo skate park al Parco Quattro Elle

A due anni dal simbolico voto in Consiglio regionale dei giovani di Bareggio sono finalmente terminati i lavori per il primo skate park comunale.

L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di venerdì 25 novembre, con il sindaco Linda Colombo che si è recato al Parco Quattro Elle, dove è situata la struttura.

«Finalmente dopo due anni di richieste e sei mesi di lavori lo skate park è pronto e quindi è utilizzabile da tutti i residenti. la pista si trova all'interno del parco quattro Elle dal lato di via Silvio Pellico. voglio ringraziare tutti i ragazzi che ormai sono in seconda superiore ma che hanno votato in consiglio regionale questa decisione l'amministrazione l'ha presa in carico e l'abbiamo realizzata. Nei prossimi mesi daremo anche un nome a questa pista quindi stiamo cercando un nome e accettiamo anche suggerimenti per la futura intitolazione. Ora godetevi la vostra pista di skate park, la prima pista di skate park a Bareggio».