Bareggio: iniziate le asfaltature stradali

E’ iniziata stamattina, lunedì 30 marzo, la prima tranche di asfaltature stradali a Bareggio. A dare la notizia è stato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota: “Bareggio ha iniziato a rifarsi il look per quando, finalmente, potremo tornare a riviverla”.

Asfaltature: si parte dalla via Adamello

Gli operai hanno iniziato dalla via Adamello, nella zona industriale. Seguiranno la via Monte Nevoso e poi, entro i prossimi 50 giorni, le seguenti vie: Monte Grappa (tratto da via Falcone al confine), Falcone, San Carlo, Padre Gemelli, Piave (da via Scarlatti a Cascina Figina), Tiziano, Madonna Pellegrina (da via Roma al dosso prima di via Don Sturzo), Manzoni, Monteverdi (primo tratto) e via Martiri della Libertà (stradina sterrata copertura Fontanile Barona).

Pirota: “Nei prossimi mesi altri interventi”

“Il cronoprogramma ha subito qualche piccola modifica a causa della situazione che stiamo vivendo – ha spiegato l’assessore Pirota – Saremmo dovuti partire dalle vie più centrali ma, dal momento che i cittadini sono a casa e quindi spostare le macchine sarebbe stato un problema, abbiamo iniziato dalle strade più periferiche. In ogni caso la buona notizia è che dopo anni finalmente a Bareggio si asfaltano le strade. Di questa prima tranche fanno parte le vie più ammalorate, ma nei mesi a venire procederemo con numerosi altri interventi”.

