Bareggio, entrano con i cani al Parco Arcadia: scatta la sanzione

Non si fermano i controlli nei confronti dei possessori di cani sorpresi a violare il divieto d'ingresso del Parco Arcadia di Bareggio. Nel pomeriggio di sabato 25 maggio la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie hanno infatti sanzionato alcuni cittadini che, incuranti dei cartelli posti all'ingresso, erano entrati con i propri amici a quattro zampe all'interno dell'area verde cittadina.

Sull'accaduto è intervenuto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati, che pochi mesi fa aveva personalmente seguito l'iter burocratico che ha consentito anche alle Guardie Ecologiche Volontarie la possibilità di emettere sanzioni per le violazioni delle norme attinenti alla tutela dell’ambiente.

«Come avevamo annunciato, grazie alla collaborazione con le GEV, è nostra intenzione incrementare i controlli relativi al rispetto delle regole nei parchi anche alla luce delle tante segnalazioni che riceviamo. Continueremo in questa direzione per fare in modo che i nostri parchi possano essere luoghi vivibili e sicuri sia per i frequentatori sia, come nel caso dell’Arcadia, degli animali che ci vivono».