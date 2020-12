Bareggio dà un contributo integrativo, in aggiunta a quelli ordinari, alle associazioni socio-assistenziali

Contributi straordinari alle associazioni socio-assistenziali di Bareggio per le attività a sostegno della popolazione in epoca Covid. Riconoscendo il fondamentale valore del loro lavoro in questi mesi, la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deliberato l’assegnazione di un contributo integrativo, in aggiunta a quelli ordinari, per il Gruppo Alpini (2.500 euro), per la Protezione Civile (1.500 euro) per la San Vincenzo de Paoli (1.000 euro) e per il Cesto Solidale Santa Beretta Molla (1.000 euro).

“Abbiamo voluto dare un contributo aggiuntivo a queste realtà associative, che hanno collaborato attivamente durante il periodo Covid, per il supporto che hanno dato ai cittadini in difficoltà per motivi economici, sanitari o perché in isolamento – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo – Per l’Amministrazione comunale è motivo di grande orgoglio potere contare su una rete di volontariato così solida e disponibile”.

