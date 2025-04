Bare abbandonate al cimitero, scoppia la polemica

Bare abbandonate al cimitero di Sant'Ilario, frazione di Nerviano.

E' polemica per quanto scoperto nei giorni scorsi all'esterno del cimitero di Sant'Ilario, frazione di Nerviano: bare e rifiuti abbandonati fuori dalla camera mortuaria del camposanto. La scoperta è stata fatta da Massimo Cozzi della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega: "Ci troviamo all'interno del Cimitero, in una zona facilmente raggiungibile da chiunque. A parte lo spettacolo vergognoso, si sente una puzza incredibile. I nostri cimiteri meritano rispetto e decoro e non simili vergogne. Chiediamo che si intervenga subito".

La replica del Comune

Su tutte le furie anche il sindaco Daniela Colombo: "Siamo già intervenuti con fermezza e stiamo agendo nei tempi e nei modi che ci sono concessi intensificando le azioni di controllo delle prestazioni contrattuali e notificando puntualmente ogni inadempienza per poi agire di conseguenza. È altresì importante chiarire che l’Ente non governa il percorso di aggiudicazione delle gare d’appalto. Questo, purtroppo, comporta la possibilità che l’esito della gara assegni il servizio a soggetti che poi si rivelano inadeguati a svolgere le funzioni richieste. È un rischio noto, ma ciò non significa che lo si debba accettare passivamente. Contrastare queste situazioni è un dovere e lo stiamo facendo con determinazione. Non tollereremo ulteriori mancanze: il rispetto dei cittadini passa anche - e soprattutto - dalla cura dei luoghi della memoria".