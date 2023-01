Bar "Plat du jour", licenza sospesa per 15 giorni dal Questore

Il Questore di Milano ha deciso la sospensione della licenza al "Plat du jour".

"Plat du jour", l'intervento del Questore

Licenza sospesa per 15 giorni per il bar "Plat du jour" di Milano. E' questa la decisione del Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità; ai sensi dell’art. 100 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza), ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del bar che si trova in via Vigevano nel capoluogo lombardo.

La motivazione

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio commerciale in quanto, tra ottobre e dicembre del 2022, a seguito di controlli, è risultato come luogo frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. A dicembre 2022 inoltre, gli agenti sono intervenuti per una rissa all’esterno del locale, tra numerosi ragazzi che lanciavano sgabelli, sedie, tavoli, bottiglie e caraffe, distruggendo la vetrina del bar con un cartello stradale. Nella circostanza i poliziotti hanno denunciato per rissa 8 avventori, di cui uno minorenne e cinque con precedenti penali e di polizia.