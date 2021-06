Bar chiuso per 15 giorni dopo i controlli della Polizia

Bar chiuso per 15 giorni: la decisione del Questore di Milano per il "Bar Lucy" di Largo Tosi a Legnano.

Bar chiuso, la disposizione

Chiusura per 15 giorni. E' questa la disposizione emessa dal Questore di Milano notificata oggi, venerdì 25 giugno 2021, al titolare del bar "Lucy bar" che si trova in Largo Tosi, nel pieno centro cittadino di Legnano.

Come spiegano dal commissariato della Polizia di Stato legnanese "il provvedimento è stato adottato per avvalorare la sicurezza pubblica dissuadendo i soggetti molesti dalla frequentazione del locale come ambiente di aggregazione per fomentare disordini, anche al fine di tutelare la tranquillità del vicinato".

Proseguono i controlli in città

Dopo la notizia del provvedimento a carico dell'esercizio pubblico, sempre dal commissariato fanno saper che prosegue l'attività di controllo e prevenzione da parte degli equipaggi sul territorio "per la tutela della comunità".