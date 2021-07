Bar Carnaby chiuso per 15 giorni dal Questore

Bar Carnaby di Legnano, chiusura per 15 giorni come disposto dal Questore per motivi di sicurezza.

Bar Carnaby, chiusura

Il provvedimento è stato disposto dal Questore Giuseppe Petronzi, dopo i controlli della Polizia di Stato: il Bar Carnaby, che si trova in via Palestro a Legnano, è stato chiuso per 15 giorni. Gli agenti, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità ai senso dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza) ha sospeso 15 giorni la licenza all'esercizio pubblico.

Il provvedimento è stato notificato questa mattina e, come spiegano dalla Questura, "si è reso necessario in quanto, a seguito di numerosi controlli all'esercizio commerciale e dei suoi avventori, gli stessi agenti del commissariato hanno appurato che l'esercizio pubblico è diventato ritrovo esclusivo e abituale di persone pluripregiudicate".

Il precedente

Lo stesso bar era già stato chiuso il 3 settembre 2018 a seguito del decreto di sospensione per 15 giorni delle licenza di conduzione per analoghe problematiche sempre secondo il Tulps.