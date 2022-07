Bando E-state e + insieme, a Rho 100mila euro dalla Regione

Il bando regionale è stato finanziato con 12 milioni di euro

Un bando per far fronte alle condizioni di disagio e isolamento

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando «E-state e + insieme», l’iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi per far fronte alle condizioni di disagio e isolamento, conseguenti anche alla pandemia, dei minori più fragili in maniera complementare all'offerta ordinaria presente sul territorio promuovendo la sinergia tra enti locali ed enti del terzo settore. In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Simone Giudici.

Simone Giudici: "Coltivare inclusione", fondi destinati a chi lavora con i ragazzi diversamente abili

«La Città di Rho è stata premiata con 110mila euro per il programma “coltivare inclusione” ovvero iniziative per conoscere il territorio e promuovere vacanze, eventi e laboratori al fine di favorire l’inclusione dei ragazzi disabili nelle attività promosse dagli oratori e dai centri estivi. Il bando regionale – prosegue Giudici – è stato finanziato con 12 milioni di euro e sostiene tutti gli interventi, a livello territoriale, finalizzati ad accrescere le opportunità di socialità e del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori da 0 a 17 anni con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare. Una iniziativa lodevole di Regione Lombardia in sostegno di tutti gli enti in una logica di welfare di comunità per contribuire ad accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del benessere dei minori e ai servizi di conciliazione famiglia-lavoro” conclude Giudici.