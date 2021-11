Bandito strappa gli orecchini a una 94enne e le rompe il femore

Rapina in casa

E' successo a Magnago. L'anziana si è trovata davanti il malvivente che non si è fatto alcuno scrupolo pur di assicurarsi il bottino.

E' successo domenica 31 ottobre a Magnago. Erano le 8.30 quando l'uomo, probabilmente italiano, si è introdotto furtivamente in una casa di via Kennedy, abitata da una 94enne. È successo tutto nel giro di una manciata di minuti: il malvivente, che aveva il volto coperto dalla mascherina e che indossava un berretto, si è avventato sulla donna e le ha sottratto gli orecchini che indossava, strappandoglieli. L'anziana è rovinata a terra, riportando la rottura del femore destro. Nel frattempo il malvivente si è dileguato, non lasciando altre tracce del suo passaggio.

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano

Quando la 94enne è riuscita a dare l'allarme, sul posto sono intervenuti un'ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Mentre questi ultimi hanno avviato le indagini per fare piena luce su quanto accaduto, i sanitari hanno medicato la donna e l'hanno trasportata in codice all'ospedale di Busto Arsizio per le cure del caso.