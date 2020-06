Banca chiusa e bancomat senza contanti per giorni.

Banca chiusa, continuano i disagi

Continuano i disagi a San Giorgio su Legnano. A denunciarlo è il sindaco Walter Cecchin, che aveva già sollevato la problematica giorni fa, quando insieme ai colleghi di Arconate, Buscate, Rescaldina, Robecchetto con Induno e Vanzaghello aveva scritto alla banca per esprimere malcontento per la scelta di tenere chiuse le filiali dei sei comuni, mettendo in difficoltà tutti i clienti, “ma soprattutto quelli più anziani e meno avvezzi all’uso della banca on line”.

“La lettera dei sindaci a Bpm non ha prodotto nessun effetto, anzi i servizi scadono sempre più presso la sede Bpm di San Giorgio su Legnano – afferma ora il primo cittadino – La filiale naturalmente è ancora chiusa e il minimo servizio del bancomat rimane per giorni vuoto dal contante come in questo periodo. Ci chiediamo come cittadini sangiorgesi, come può una banca non avere rispetto e cura dei suoi clienti? Come sindaco mi domando quando merito una telefonata da un Vostro dirigente o una risposta scritta accettabile e non di routine come quella che abbiamo ricevuto. Che il ovid-19 non sia che una scusa per fare altro?”.

