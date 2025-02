Bambino si allontana da casa a Legnano e viene ritrovato a Milano

Si allontana da casa a Legnano e viene ritrovato alla stazione milanese di Porta Vittoria.

Ritrovato a Milano un bambino di 8 anni scomparso da Legnano

Ore di angoscia e ricerche febbrili, nella mattinata di sabato 8 febbraio, per la scomparsa di un bambino di 8 anni. L'allarme è scattato alle 9.25, quando al Commissariato di via Gilardelli è giunta notizia che il piccolo, affetto da ritardo cognitivo, si era allontanato dall’abitazione di famiglia facendo perdere le proprie tracce. Una volta acquisite le prime informazioni sulle caratteristiche somatiche del bambino scomparso e sugli indumenti che indossava al momento dell'allontanamento da casa, è stata immediatamente attivata, sotto la guida del dirigente pro tempore della Polizia di Stato cittadina, una collaborazione tra le forze di polizia locali per la ricerca del piccolo.

La città è stata suddivisa in quadranti, setacciati palmo a palmo

Legnano è stata suddivisa in quadranti, e le ricerche sono state estese anche ai comuni limitrofi. A ogni equipaggio è stata assegnata un’area di competenza, per un totale di sette zone che sono state setacciate palmo a palmo dagli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. Della scomparsa sono state informate inoltre tutte le altre forze di polizia a livello provinciale e regionale.

Il lieto fine alle 11.30 alla stazione milanese di Porta Vittoria

Il lieto fine si è avuto alle 11.30, quando il bambino è stato ritrovato dai Carabinieri alla stazione milanese di Porta Vittoria. Il minore, che si presentava sereno e in buone condizioni di salute, è stato riaffidato ai genitori, che hanno finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo e hanno espresso tutta la propria gratitudine alle forze dell'ordine.