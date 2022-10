Bambino di nove anni investito: trasportato in ospedale

Un bambino di nove anni è stato investito questa mattina, 26 ottobre, a Rescaldina: è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Bambino investito: trasportato in ospedale

Un bambino di nove anni è stato investito questa mattina intorno alle 8.30 in viale Lombardia a Rescaldina: sul posto sono arrivati in codice rosso poco dopo un'ambulanza e l'automedica per prestargli i primi soccorsi. Dopo le prime cure, il bambino è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Legnano per le medicazioni del caso.

Il punto esatto in cui è avvenuto il sinistro: