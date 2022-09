Bambino di 7 anni in bici investito da un'auto

Bambino di 7 anni investito da un'auto mentre era in bici; è successo a Rescaldina.

Bambino investito

Era in sella alla sua bici quando è stato investito da un'auto. Grande paura per un bambino di 7 anni che nel pomeriggio di ieri, domenica 4 settembre 2022, è rimasto coinvolto in un incidente. Erano circa le 17 quando il piccolo, che stava viaggiando sulla sua bici, è stato urtato dalla vettura guidata da un uomo di 80 anni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorritori con l'ambulanza della Croce rossa, insieme a una pattuglia dei Carabinieri. Il piccolo aveva riportato una contusione alla schiena e alla testa: per fortuna nulla di grave, per lui trasporto in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.