Bambino di 2 anni resta chiuso in casa, salvato dai pompieri

BUSTO GAROLFO

E' successo questa mattina in una palazzina, il piccolo è stato fatto uscire grazie ai Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Bambino di 2 anni salvato dai pompieri a Busto Garolfo.

Bambino di 2 anni, grande spavento

E' rimasto accidentalmente chiuso in casa. Disavventura, ma fortunatamente a lieto fine, quella vissuta da un bimbo la mattina di oggi, venerdì 13 maggio 2022, a Busto Garolfo. Erano circa le 12.30 quando, in maniera del tutto accidentale, il bimbo, di soli 2 anni di età, è rimasto chiuso all'interno dell'appartamento di via Mameli in cui vive. Subito è partita la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno. Loro ad aver raggiunto il primo piano della palazzina, dove si trovava il piccolo: dopo averlo tranquillizzato, sono entrati in casa passando dal balcone. Il bimbo è stato trovato felice e sorridente.