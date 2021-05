Bambino di 1 anno coinvolto nello schianto tra due auto

Bambino di 1 anno rimasto coinvolto nell’incidente tra auto a Castano Primo. Sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco.

Bambino di 1 anno in una delle auto

Grande paura questa sera, domenica 2 maggio 2021, per un bimbo di 1 anno di età rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Castano Primo. E’ successo intorno alle 21.30 in via Acerbi. Due le auto coinvolte nello scontro, una è poi finita contro delle fioriere; la dinamica è ancora da accertare. Quattro le persone che hanno necessitato delle cure: oltre al bimbo, anche un 31enne e un 48enne oltre a una ragazza di 32 anni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e quella della Croce Rossa, insieme all’automedica. Con loro anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e i Carabinieri. Tutti se la sono cavata con lievi contusioni, il piccolo con un grande spavento.

LE FOTO: