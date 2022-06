Bambina rischia di annegare in un parco acquatico

Dramma sfiorato per una bambina di 4 anni residente in provincia di Milano: mentre si trovava in un parco acquatico del Canton Ticino ha rischiato di annegare

Il pericolo corso da una bambina

Il dramma ha rischiato di consumarsi giovedì 2 giugno a Rivera, frazione di 1 594 abitanti del Comune svizzero di Monteceneri, nel Cantone Ticino, nella zona dell'Alto Lago Maggiore. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, poco dopo le 18.50, presso il parco acquatico, vi è stato principio di annegamento. Una bambina di 4 anni, cittadina italiana residente in provincia di Milano, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare, è stata rinvenuta incosciente in acqua in una vasca dello stabilimento. Immediatamente tratta fuori dall'acqua la bimba è stata soccorsa dal padre e dal personale della struttura che hanno eseguito le manovre di rianimazione e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, agenti della Polizia cantonale e in supporto della Polizia intercomunale del Vedeggio. La piccola è stata trasportata in ambulanza all'ospedale: a detta dei medici la sua vita non è in pericolo.