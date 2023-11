Bambina di 10 anni cade dal balcone: salva per miracolo

Questa mattina, martedì 21 novembre 2023, poco dopo le 8 tragedia sfiorata ad Abbiategrasso in via Maggi: una bambina di circa dieci anni è caduta dal balcone del terzo piano finendo sul terrazzo del piano sottostante.

Tragedia sfiorata: bambina di 10 anni cade dal balcone

Immediati i soccorsi che hanno inviato sul luogo dell’incidente un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri che dovranno far luce sulla dinamica dell’accaduto.

All’arrivo dei soccorsi la bimba sembrava cosciente, stabilizzata sul posto è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

Stando alle prime informazioni la piccola è caduta per alcuni metri dal balcone di casa riportando ferite che, stando a una prima valutazione, non sono tali da far ritenere che sia in pericolo di vita.