Balcone in fiamme, una persona in ospedale per lo spavento

Balcone in fiamme e a Castano Primo.

Balcone in fiamme, momenti di paura

L'incendio è scoppiato sul balcone di casa. E' quello che è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, in un appartamento di via Colleoni a Castano Primo. Il fumo e le fiamme sono state subito notate dalle persone in casa e dai residenti che hanno subito chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, con due mezzi, insieme all'ambulanza del 118. Le fiamme sono state spente poco dopo, una persona che abita nella casa è stata portata al pronto soccorso in codice verde per via dello spavento, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Dalle prime informazioni, pare che le fiamme possano essersi sviluppate a causa di anomalia del climatizzatore che si trovava proprio sul balcone. Alla fine tutto è finito per il meglio: nessun ferito e lievi danni.