Bacheca della Lega vandalizzata, “Non saranno questi gesti a fermarci”

Vandalizzata la bacheca della Lega nei pressi della stazione di Abbiategrasso, lo sconcerto della sezione cittadina

La Lega di Abbiategrasso non è la prima volta che ha a che fare con situazioni simili a quella che gli è capitata lunedì mattina. La sezione cittadina è stata informata che la bacheca, nei pressi della stazione ferroviaria, è stata nuovamente imbrattata, probabilmente durante la notte.

“Non è la prima volta che ciò accade, e non saranno certo questi gesti a fermarci – così commentano dalla sezione cittadina- e a fermare la nostra azione politica ad Abbiategrasso, ovvero dare alla città quello che merita”.

“Gesto da condannare”

“Se questi gesti hanno un fine politico sono sicuramente sbagliati perché attaccare un nemico in questo modo non è per nulla costruttivo, anzi, controproducente, ma del resto- continuano i leghisti – chi non ha argomentazioni validi non può fare in modo alternativo. Se il gesto è invece “vandalico”, con il solo fine di rovinare qualcosa, stiamo parlando di comportamenti profondamente contro la società perché, oltre a rovinare un bene privato, si va anche a deturpare il decoro urbano. Speriamo che questi gesti cessino, nella speranza di non dover continuamente pulire ciò che per una buona educazione dovrebbe esserlo sempre. Ma si sa – concludono i leghisti – la mamma degli stolti è sempre incinta”