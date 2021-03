Questa mattina, giovedì 4 marzo, i Carabinieri della Stazione di Solaro hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque minorenni appartenenti a una baby gang.

Baby gang finisce in comunità dopo calci, pugni e rapine a coetanei

Le accuse sono di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione, i presunti colpevoli sono tutti dei ragazzini, minorenni. Cinque giovani di Solaro sono stati accompagnati questa mattina in comunità dai carabinieri, in esecuzione della misura di custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale per i minorenni di Milano.

Sui cinque, ritenuti appartenenti a una baby gang, ci sarebbero “incontrovertibili elementi di colpevolezza” rilevati già lo scorso giugno dopo una querela ricevuta dal Comando cittadino dell’Arma per una serie di rapine a danni di alcuni coetanei commesse dal 2019 al 2020 a suon di calci e pugni oltre, appunto, con l’uso di armi.