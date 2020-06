Azzannata dal cane dell’ex: finisce in ospedale in codice giallo.

E’ finita all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo con traumi al volto e ferite agli arti superiori dopo essere stata aggredita dal cane del suo ex. Se l’è vista brutta S.K., la donna di 45 anni soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e da un’automedica nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 in via Ticino a Nerviano. La donna e il suo ex stavano litigando, quando all’improvviso il cane si è scagliato contro la 45enne, azzannandola al volto e a un braccio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

