Azzannata dai suoi cani, salvata dai pompieri

Aggredita dai suoi cani, è successo a Castano Primo.

I suoi cani la aggrediscono

Un pomeriggio di paura. E' quello che si è vissuto a Castano Primo ieri, domenica 21 maggio 2023. Sfortunata protagonista della vicenda è stata una donna, 76 anni, che è stata aggredita dai suoi tre cani. La castanese si trovava in via Abruzzi in compagnia dei suoi quattro zampe, tutti di razza Corso. All'improvviso gli animali le sono balzati addosso, gettandola a terra. L'allarme è stato dato da alcuni passanti.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano e ai Vigili del fuoco volontari di Inveruno. E sono stati proprio i pompieri a salvare la donna: hanno infatti cercato di attirare l'attenzione dei tre animali, poi un vigile del fuoco si è lanciato verso la donna mettendola in salvo. La 76enne è stata medicata sul posto, poi il trasporto in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. I tre cani sono stati recuperati dal Servizio veterinario Asl di Magenta-Legnano.