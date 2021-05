Azalee della ricerca per combattere il cancro

Azalee della ricerca a Legnano per sostenere la lotta contro il cancro.

Azalee della ricerca: i volontari Airc tornano in piazza

Un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne. Domenica 9 maggio 2021, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, i volontari Airc torneranno nelle piazze per distribuire l’Azalea della ricerca a fronte di una donazione di 15 euro. A Legnano saranno in piazza San Magno, alle Gallerie Cantoni e in via Venegoni (portici di fronte a chiesa Santi Martiri). Tutti gli aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili in tempo reale su lafestadellamamma.it.

In Italia 182mila donne si ammalano di tumore ogni anno

Circa una donna su tre è colpita da un tumore nel corso della vita, nel 2020 sono state stimate nel nostro Paese oltre 182.000 nuove diagnosi nel genere femminile. I nuovi casi di tumore più frequenti fra le donne sono stati: mammella (55.000), colon-retto (20.200), polmone (13.300), tiroide (9.800), utero (8.300), pancreas (7.400), melanoma (6.700), linfoma non-Hodgkin (6.100), stomaco (6.100), ovaio (5.100). Questi numeri ci dicono che è necessario continuare a investire nella ricerca oncologica perché la possibilità di avere nuove cure parte da lontano: le pazienti beneficiano oggi dei risultati che i ricercatori hanno ottenuto grazie a decenni di studi e investimenti. Anche per questo è fondamentale continuare a sostenere il loro lavoro, unica possibilità per arrivare a un futuro sempre più libero dal cancro.

La città ha sempre sostenuto con generosità le iniziative Airc

Appuntamento quindi domenica 9 maggio anche a Legnano: “La nostra città, dal cuore grande, ha sempre sostenuto con generosità e impegno le iniziative Airc – spiegano dalla sezione cittadina – Grazie e… a domenica!”.