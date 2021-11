Aveva rubato i fiori sul ponte: vandalo individuato e multato

A Castano Primo

Il vandalo è stato identificato dalla Polizia Locale ed è stato multato: la soddisfazione del primo cittadino di Castano.

Aveva rubato i fiori dai vasi posizionati sul ponte del Villoresi a Castano Primo: il vandalo è stato però individuato e multato.

Aveva rubato i fiori sul ponte: la rabbia del sindaco

Un vandalo, nelle scorse settimane, aveva rubato alcuni vasi e fiori dal ponte sul Villoresi a Castano Primo. Un gesto che aveva indispettito il sindaco Giuseppe Pignatiello.

"È stato un colpo al cuore, non tanto per il fatto in sé - alla fine avevano fatto sparire un paio di vasi di fiori nulla di più -, ma ci ha colpito perché si trattava di un gesto completamente privo di senso. In quel momento abbiamo scelto di non fermarci. Abbiamo scelto di andare avanti e di difendere ancora una volta la nostra città, per essere da esempio, per far capire che il nostro territorio lo difenderemo in ogni istante. Si tratta di una piccola cosa, ma ha una sua grande importanza".

Vandalo identificato e multato

L'uomo è stato identificato grazie al lavoro della Polizia Locale ed è stato multato. Ha infatti continuato il primo cittadino:

"Subito abbiamo deciso di risistemare quello scempio e la nostra Polizia Locale si è messa al lavoro per scoprire chi era stato. E oggi è con grande piacere che vi voglio informare che ci siamo riusciti: dopo aver risistemato tutto, abbiamo trovato il vandalo e lo abbiamo multato. Era il minimo certo, ma quante volte non hanno pagato? Quante volte ci siamo trovati con i cocci senza alcuna opportunità di dare un volto a certi atti? Questa volta è andata diversamente".