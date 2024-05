Aveva investito e ucciso due sposini, arrestato sul posto di lavoro

Aveva travolto e ucciso due sposini nel 2015 a Fagnano Olona, arrestato sul posto di lavoro a Nerviano.

Aveva ucciso due sposini, l'arresto

I Carabinieri della Compagnia di Legnano lo hanno raggiunto a Nerviano, nella ditta in cui stava lavorando. Lui è Rubil Behir, 31enne albanese residente a Dairago, che la sera dell'11 luglio 2015, a Fagnano Olona, aveva investito e ucciso con la sua auto Michela Furnari e Mario Cocco, sposati da un mese e 6 giorni, mentre stava rincasando sul suo scooter. Su di lui un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Busto Arsizio in quanto doveva scontare la pena di 5 anni per quel fatto, classificato come omicidio colposo. I militari l'hanno condotto nel carcere di Busto Arsizio.

L'accaduto

L'albanese era stato inizialmente condannato a 9 anni di carcere. La tragedia avvenne lungo via Bonicalza, tra Busto Arsizio e Cassano. Il 31enne era sul suo scooter sotto l'effetto di cocaina