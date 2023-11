Aveva con sé documenti falsi: arrestato pregiudicato

Aveva con sé documenti falsi ed era pregiudicato: a Parabiago i Carabinieri arrestano 41enne rumeno. Effettuati controlli anche nei confronti di un connazionale di 20 anni sul quale pendeva un mandato di arresto europeo per rapina commessa in Germania. Preziosa la collaborazione con la Polizia Locale parabiaghese.

I Carabinieri arrestano 41enne pregiudicato

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 novembre, i Carabinieri hanno tratto in arresto per possesso di documenti falsi, S.M., 41enne rumeno, residente in Francia, pregiudicato. L'arresto è scaturito a seguito del controllo di un'autovettura sulla quale viaggiavano 4 soggetti.

Effettuati controlli anche nei confronti di un 20enne ricercato

Nella medesima circostanza sono stati effettuati dei controlli nei confronti del compagno di viaggio C.I, 20enne rumeno, risultato colpito da mandato di arresto europeo emesso da autorità tedesca per condanna a 15 anni di reclusione che aveva avuto origine da una rapina. Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale parabiaghese.