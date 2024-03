Aveva commesso due rapine, 22enne portato in carcere

Due le rapine da lui commesse: una a Canegrate e l'altra a Milano. Giovane di Cerro Maggiore in carcere.

Due rapine, ora il carcere

E' finito in carcere il 22enne, domiciliato a Cerro Maggiore, ritenuto responsabile di due rapine. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, nei confronti del 22enne la sentenza è definitiva. Dalle indagini e sentenze, il giovane è stato riconosciuto come l'autore di una rapina aggravata in concorso commessa a Canegrate il 12 novembre 2020 (dove con un altro ragazzo avevano portato via la collanina ad una giovane alla stazione ferroviaria) e una rapina aggravata a Milano il 4 marzo 2022.

Il carcere

I militari hanno rintracciato il giovane, che è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio.