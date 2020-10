Autunno Sanpietrino, i cavalieri dell’Olmo

Autunno Sanpietrino

Lino Lonati, Giuseppe Vanzulli, Giancarlo Vighi, Rita Quaglia, Caterina Colombo, Gemma Gabrielli, Edda Pitta e Renato Lonati. Sono loro i Cavalieri dell’Olmo 2020. La consegna dell’onorificenza, della quale quest’anno è andata in scena la prima edizione, si è svolta domenica 4 ottobre 2020, giorno della festa di San Pietro all’Olmo, in chiesa parrocchiale.

Cavalieri dell’Olmo

A consegnare ai premiati la medaglia raffigurante le virtù cardinali (giustizia, fortezza, prudenza, temperanza) e il mantello dorato sono stati i parroci di San Pietro e di Cornaredo don Giuliano Mattiolo e monsignor Fabio Turba.

Ecco in sintesi le motivazioni: Lino Lonati, 90 anni, per decenni ha prestato la sua bella voce di tenore alla corale parrocchiale. Giuseppe Vanzulli, 84 anni, storico locale e da vent’anni custode della chiesa che tutte le mattine apre ai fedeli che vogliono pregare prima di andare al lavoro o a scuola. Il maestro Giancarlo Vighi, 47 anni, da oltre venti direttore della corale parrocchiale. Rita Quaglia, 76 anni, da sempre membro della corale, si impegna a far sì che in ogni celebrazione in chiesa non manchi la sua voce guida. Caterina Colombo, 82 anni, ricamatrice sopraffina, da anni realizza i camicini per i bambini nel giorno del battesimo e a lungo si è messa a disposizione per la pulizia e il riordino della chiesa. Gemma Gabrielli, 69 anni, sin da giovane è catechista e impegnata nella Caritas. Edda Pitta, 83 anni, da sempre si dedica a tenere in ordine l’oratorio e la chiesa. Renato Lonati (in questo caso l’onorificenza è alla memoria, ed è stata ritirata dalla moglie Rosaria), che lo scorso 24 febbraio si è spento a 76 anni, si è messo per anni a servizio della parrocchia ed è stato uno dei “papà vigile” dei bambini delle scuole.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE