Autospazzatrice prende fuoco mentre pulisce le strade di Arese

Autospazzatrice prende fuoco mentre pulisce le strade

Attimi di paura lunedì 31 luglio in via dei Platani ad Arese: un'autospazzatrice ha preso fuoco mentre puliva le strade di Arese.

L’incendio ha coinvolto il serbatoio di raccolta dei rifiuti da spazzamento strade del mezzo meccanico che era in azione in via dei Platani.

E' scattato subito l'allarme sia tra gli addetti ai lavori che tra i cittadini che, transitando lungo la via hanno notato fumo e poi le fiamme avvolgere il serbatori di raccolta rifiuti. Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra di Vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza il veicolo. Non si segnalano feriti.