Automedica e ambulanza in azione a Rho per la rovinosa caduta che ha riguardato una persona: l’allarme è in codice rosso

Aggiornamento delle 18.40

L’incidente ha riguardato un anziano, le cui condizioni paiono essere migliorate rispetto all’allarme iniziale tanto che l’intervento è stato declassato da rosso a giallo

Automedica e ambulanza in azione

L’allarme è scattato poco prima delle 18 in corso Garibaldi di Rho a causa della rovinosa caduta che ha coinvolto una persona. Una caduta violenta tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un’automedica e un’ambulanza, oltre agli agenti della Polizia di Stato. La missione è ancora in corso e le condizioni del ferito paiono gravi

Seguono aggiornamenti

