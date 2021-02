Autolesionismo in strada, salvato dai passanti.

Questa mattina ad Arese

Grave episodio questa mattina ad Arese. Un giovane di soli 21 anni ha compiuto un atto di autolesionismo in strada, utilizzando delle fascette di plastica per stringersi il collo. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 e 40 di questa mattina, in via Campo Gallo, all’altezza del civico 45.

Salvato dai passanti

Il ragazzo è stato notato da alcuni cittadini di passaggio. Capita la situazione, sono immediatamente intervenuti. Il loro intervento ha permesso di evitare il peggio. Sul posto, pochi minuti dopo, sono accorsi l’ambulanza della Croce Rossa di Garbagnate i carabinieri della Compagnia di Rho.

Trasportato a Garbagnate

I soccorritori del 118 e i carabinieri intervenuti si sono presi cura di lui, e dopo essere stato medicato sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate. L’ambulanza ha fatto rientro in ospedale, alle 12 e 30, in codice giallo. Si lavora per comprendere le cause del gesto. Il ragazzo, a quanto noto, non aveva mai compiuto atti simili in precedenza.