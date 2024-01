Autocisterna si ribalta: autista 40enne finisce in ospedale

Un'autocisterna si è ribaltata questo pomeriggio, 22 gennaio, intorno alle 16.30 in via Buonarotti a Rho all'ingresso della Rho Monza: il 40enne alla guida è stato soccorso in codice giallo.

Autocisterna si ribalta: l'autista soccorso in codice giallo

Incidente intono alle 16.30 a Rho all'ingresso del sottopasso della Rho Monza in via Buonarroti: l'autocisterna si è ribaltata su un lato. La strada è bloccata sia in direzione della Rho Monza che in quella della Statale del Sempione.

Il conducente, un uomo di 41 anni, è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza e da un'automedica. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Rho.