Autobus tampona una 500: conducente trasportata in ospedale

Questa mattina, venerdì 26 maggio 2023, grande paura a Gaggiano sulla provinciale 38. Mancavano 15 minuti alle 10 quando un autobus di linea ha tamponato un vettura, una Fiat 500 guidata da una donna di 49 anni.

Autobus tampona una 500: conducente in ospedale

L’impatto è stato violento, il grosso mezzo nell’urtare la macchina ha divelto il vetro posteriore e causato danni alla carrozzeria.

Sul posto, oltre agli agenti delle Polizia Locale Unione i Fontanili, per il rilievo dei dati e per regolare il traffico, l’agenzia per le emergenze urgenze ha inviato un’ambulanza in codice rosso.

Giunti sul posto i soccorritori hanno trovato una situazione meno grave del previsto: la donna è sempre stata vigile, per lei nulla di grave. I danni più consistenti sono stati riportati dalla sua utilitaria.

Per ulteriori accertamenti è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Vigevano.