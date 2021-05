Auto a tutta velocità contro un tubo del gas, evacuate due abitazioni

Auto si schianta contro un tubo del gas a Garbagnate Milanese: due abitazioni evacuate.

Auto contro tubo del gas

Un’auto che sfrecciava a tutta velocità, poi lo schianto contro alcune auto in sosta e la rottura di un tubo del gas. Momenti di paura quelli che si sono vissuti ieri, intorno alle 20 a Garbagnate Milanese. Una Bmw è stata infatti protagonista di una folle corsa: a bordo vi erano due uomini, uno di 20 e l’altro di 30 anni. L’impatto contro le macchine parcheggiate e poi contro un tubo del gas, che si è rotto, è stato violento. Tubo che eroga il servizio alla corte del Bigin.

Le conseguenze

A causa della rottura della conduttura, è stato necessario evacuare due abitazioni e le verifiche sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la zona è stata delimitata. Il 20enne è stato portato in caserma per alcuni accertamenti sullo stato in cui si trovava.