Auto tamponata al casello: morte due donne

Auto tamponata al casello dell'A4 alla barriera Milano Ghisolfa in territorio di Rho stanotte, sabato 18 febbraio 2023: due donne purtroppo sono decedute.

Auto tamponata al casello: tragedia sull'A4

Erano passate da poco le 2.30 di stanotte, sabato 18 febbraio, quando i soccorsi e le Forze dell'ordine sono state allertate per un gravissimo tamponamento alla barriera Milano Ghisolfa lungo la A4 in direzione Torino.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, tre ambulanze, un'automedica, i Vigili del fuoco e l'Ats di Torino. Tre le persone rimaste ferite nello scontro: un uomo di 39 anni e due donne, di 53 e 59 anni. Purtroppo per loro due i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 39enne invece è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. I pompieri hanno aiutato ad estrarre le persone incastrate aprendo le portiere delle due autovetture.

Gli accertamenti su quanto accaduto ora sono in corso da parte della Polizia stradale di Milano.