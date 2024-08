Auto tampona furgone guasto in autostrada

Brutto incidente nel pomeriggio di venerdì 30 agosto in autostrada A4, all'altezza dell'uscita di Arluno.

Autostrada A4

L'intervento di soccorritori e dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per l'incidente che ha visto coinvolto un furgone fermo in corsia, pare perché guasto, e un'automobile che lo ha tamponato.

Uscita di Arluno

L'incidente è avvenuto alle 16 e 30. Sul posto la Polstrada per tutti i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto, i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato i soccorsi, ambulanza ed elisoccorso.

Sono rimasti miracolosamente illesi i quattro operai a bordo del furgone tamponato. Trasporto in ospedale in codice giallo, al San Raffaele di Milano, per il 54enne a bordo dell'automobile.