Rubano i pneumatici e lasciano le auto sui mattoni

Auto sventrate e lasciate senza ruote ad Arese

Le auto senza ruote lasciate sui mattoni

Ladri in azione negli scorsi giorni in via Delle Groane, strada periferica di Arese, a breve distanza dall'autostrada e dal centro commerciale Il Centro.

Nel mirino una Alfa Romeo Stelvio alla quale sono state rubate tutte e quattro le ruote e lasciata sui mattoni.

E' successo di notte, quindi i malviventi hanno potuto agire indisturbati, approfittando del buio e dello scarsissimo passaggio, considerando che si tratta di una strada chiusa ad uso esclusivo della zona residenziale.

L'allarme

Questo ennesimo episodio conferma la tendenza preoccupante dei furti di ruote nella zona, creando un crescente allarme tra i residenti.

Le autorità locali stanno intensificando i controlli e implementando misure di sicurezza per contrastare questa onda di furti. Tuttavia, l'escalation dei casi continua a destare preoccupazione nella comunità, che ora è in allerta costante per la sicurezza dei propri veicoli.

Paola Galli, moglie del proprietario dell'auto, è disperata per quanto sta succedendo nella via dove risiede: