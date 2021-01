Auto sperona furgoncino: entrambi si ribaltano

Il furgoncino si era appena immesso in strada, uscendo da una strada laterale, quando è stato colpito in pieno da un’automobile: un impatto tanto violento che li ha fatti ribaltare entrambi

Lo speronamento del furgoncino e duplice ribaltamento

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 in via Eugenio Curiel, a Rho. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’ordine presenti sul posto (Polizia Locale e Carabinieri) un furgoncino da lavoro era appena uscito da via Curiel immettendosi in via Di Vittorio quando è stato centrato in pieno da una Alfa Romeo Stelvio (gli agenti stanno facendo le verifiche per accertare la sua velocità di transito). Un impatto violentissimo tanto è vero che entrambi i mezzi si sono ribaltati e l’Alfa Romeo ha interrotto la sua corsa contro un camion posteggiato.

L’allarme

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre alla Polizia Locale di Rho e ai Carabinieri, sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco, due ambulanze della Rho Soccorso e della Misericordia di Arese e un’automedica: le attenzioni dei soccorritori si sono concentrate in particolare sul conducente dell’automobile che è stato immediatamente caricato in ambulanza dove gli sono state caricate le prime cure, in attesa del trasferimento in ospedale. Il conducente del furgoncino, invece, è al momento cosciente, sicuramente frastornato e claudicante per la botta subito, ma non pare essere in condizioni gravi.

Entrambi i conducenti, un uomo di 59 anni e uno di 61, sono stati comunque trasportati in ospedale in codice verde per accertamenti.