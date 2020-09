Auto si scontra con uno scooter: traffico bloccato FOTO

Auto si scontra con uno scooter in via Santa Maria a Parabiago: traffico bloccato

Scontro tra auto e scooter in via Santa Maria a Parabiago nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 settembre, intorno alle 17.30. Nel sinistro è rimasto coinvolto l’uomo che era alla guida dello scooter, 64enne, che è stato soccorso dall’automatica e dalla Croce Rossa di Legnano e trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto anche la Polizia locale di Parabiago capire le dinamiche dell’incidente. Al momento la strada interessata dall’incidente presenta notevoli code.

