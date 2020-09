Auto si schianta contro la pensilina del pullman: è successo nella notte in piazza Monumento a Legnano.

Auto si schianta contro la pensilina del pullman

Ha perso il controllo della sua vettura andando a finire contro la pensilina del bus. E’ quanto successo questa notte in pieno centro a Legnano. Era da poco passata la mezzanotte quando un uomo al volante della sua auto, per motivi ancora da accertare con chiarezza, ha sbandato finendo per schiantarsi contro la pensilina di piazza Monumento. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della Polizia Locale. Non c’è stato bisogno dell’intervento del 118: il conducente e quanti erano a bordo con lui se la sono cavata solo con uno spavento.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE